ELEKTRİK DİREĞİNDE ATA'YA SAYGI DURUŞU - Haberler
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ELEKTRİK DİREĞİNDE ATA'YA SAYGI DURUŞU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83'üncü yıl dönümünde, saat 09.05'te hayat durdu.

BURSA (DHA) - BURSA'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83'üncü yıl dönümünde, saat 09.05'te hayat durdu. Aydınlatma direğinde çalışan elektrik işçisi de emniyet kemerine bağlı haldeyken saygı duruşunda bulundu.

Kentte Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirilen törende, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saat 09.05'te sirenler çalarken, yolda yürüyenler ile araçlarından inen sürücüler, saygı duruşuna geçti. Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.'de (UEDAŞ) görevli işçi ise Osmangazi ilçesi Çekirge Meydanı'ndaki aydınlatma direğinde çalışırken, saat 09.05'te emniyet kemerine bağlı haldeyken saygı duruşunda bulundu.

ELEKTRİK DİREĞİNDE ATA'YA SAYGI DURUŞU

ELEKTRİK DİREĞİNDE ATA'YA SAYGI DURUŞU

ELEKTRİK DİREĞİNDE ATA'YA SAYGI DURUŞU

ELEKTRİK DİREĞİNDE ATA'YA SAYGI DURUŞU

ELEKTRİK DİREĞİNDE ATA'YA SAYGI DURUŞU

ELEKTRİK DİREĞİNDE ATA'YA SAYGI DURUŞU

ELEKTRİK DİREĞİNDE ATA'YA SAYGI DURUŞU

ELEKTRİK DİREĞİNDE ATA'YA SAYGI DURUŞU

ELEKTRİK DİREĞİNDE ATA'YA SAYGI DURUŞU

ELEKTRİK DİREĞİNDE ATA'YA SAYGI DURUŞU

ELEKTRİK DİREĞİNDE ATA'YA SAYGI DURUŞU

ELEKTRİK DİREĞİNDE ATA'YA SAYGI DURUŞU

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