Elektrik direği hırsızları yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elektrik direği hırsızları yakalandı

Elektrik direği hırsızları yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ardahan'da kamu malı niteliği taşıyan çok sayıdaki demir direği çalarak kamyonetle kaçmaya çalışanlar jandarma ekiplerine takıldı.

ARDAHAN (İHA) - Ardahan'da kamu malı niteliği taşıyan çok sayıdaki demir direği çalarak kamyonetle kaçmaya çalışanlar jandarma ekiplerine takıldı.

İl Jandarma Komutanlığı, JASAT ekiplerince yapılan çalışmalarda, Balıkçılar köyündeki bir kamyonetin içerisinde çalıntı demir direklerin olduğunu tespit etti. Ekipler, Çamlıçatak köyü mevkiinde durdurdukları şüpheli kamyonetin kasa kısmında belirlenen, alımı ve satımı yasak olan çok sayıda elektrik direğini çalan 2 şahsı gözaltına aldı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile demir direklere el konulurken, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ARDAHAN

Elektrik direği hırsızları yakalandı

Diyarbakır'da gerginlik! Köylülerin 'arazi' eylemine tazyikli suyla müdahale

Diyarbakır'da gerginlik! Köylülerin 'arazi' eylemine tazyikli suyla müdahale

 Mahallenin mezar taşları bir bir yok oluyordu! Güvenlik kaydını izleyen vatandaşlar hırsızı görünce şoke oldu

Mahallenin mezar taşları bir bir yok oluyordu! Güvenlik kaydını izleyen vatandaşlar hırsızı görünce şoke oldu

 Kolpaçino kumarhanesine bir baskın daha! 61 kişi suçüstü yakalandı

Kolpaçino kumarhanesine bir baskın daha! 61 kişi suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title