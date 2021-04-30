ELEKTRİK DİREĞİ 7 YILDIR LEYLEKLERİN YUVASI OLDU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ELEKTRİK DİREĞİ 7 YILDIR LEYLEKLERİN YUVASI OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, aynı elektrik direğine 7 yıldır yuva yapan leylekler, sokak sakinlerinin de ilgi odağı oldu.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, aynı elektrik direğine 7 yıldır yuva yapan leylekler, sokak sakinlerinin de ilgi odağı oldu.

Keşan'da, Aşağı Zaferiye Mahallesi Duru Sokak üzerindeki elektrik direği 7 yıldır leyleklerin yuvası oldu. Göçmen kuşlar için önemli duraklardan ve kuluçka alanlarından biri olan Keşan, ilkbaharın gelişiyle leyleklere de ev sahipliği yapıyor. Bazı leylekler ağaçların üstlerinde konuşlandıkları yuvalarda, bazıları ise elektrik direklerinin üzerindeki yuvalarında hayatlarını sürdürüyor. Duru Sokak üzerindeki elektrik direğinde bulunan yuvada ise 1'i kuluçkada 2 leylek konaklıyor.

'ONLAR BURAYA GELİNCE SEVİNİYORUZ'

Sokak sakinlerinden Ümmügül Yalçınkaya, leyleklerin 7 yıldır aynı elektrik direğinde bulunan yuvada konakladıklarını belirterek, '7 yıldır devamlı geliyorlar. Yuvaları burada. Geleli 1 ay oldu. Onlar buraya gelince seviniyoruz' dedi.

'7 SENEDİR MİSAFİRİMİZ OLUYORLAR'

Eşi İsmet Yalçınkaya ise leyleklerin bu yılda yuvalarına geri döndüğünü ifade ederek, 'Tam mevsiminde yine buraya geldiler. 7 senedir misafirimiz oluyorlar. Mayıs ayına doğru gelip, Ağustos ayında gidiyorlar. Şu an kuluçkaya yattılar. 1 aya kadar da yavrulayacaklar. Yine buranın maskotu oldular. Sevimli hayvanlar, kimseye bir zararları yok. İnsanların da dikkatini çekiyorlar. Onlar bizim seneden seneye misafirimiz' diye konuştu.

ELEKTRİK DİREĞİ 7 YILDIR LEYLEKLERİN YUVASI OLDU
ELEKTRİK DİREĞİ 7 YILDIR LEYLEKLERİN YUVASI OLDU
ELEKTRİK DİREĞİ 7 YILDIR LEYLEKLERİN YUVASI OLDU
ELEKTRİK DİREĞİ 7 YILDIR LEYLEKLERİN YUVASI OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Hakan Altun Şeyma Subaşı Nesrin Cavadzade
Spor Diego Muslera Rıza Kayaalp Ali Tandoğan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ELEKTRİK DİREĞİ 7 YILDIR LEYLEKLERİN YUVASI OLDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 10:55:34. #1.15#

title