ELEKTRİK DİREĞİ 7 YILDIR LEYLEKLERİN YUVASI OLDU

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, aynı elektrik direğine 7 yıldır yuva yapan leylekler, sokak sakinlerinin de ilgi odağı oldu.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, aynı elektrik direğine 7 yıldır yuva yapan leylekler, sokak sakinlerinin de ilgi odağı oldu.

Keşan'da, Aşağı Zaferiye Mahallesi Duru Sokak üzerindeki elektrik direği 7 yıldır leyleklerin yuvası oldu. Göçmen kuşlar için önemli duraklardan ve kuluçka alanlarından biri olan Keşan, ilkbaharın gelişiyle leyleklere de ev sahipliği yapıyor. Bazı leylekler ağaçların üstlerinde konuşlandıkları yuvalarda, bazıları ise elektrik direklerinin üzerindeki yuvalarında hayatlarını sürdürüyor. Duru Sokak üzerindeki elektrik direğinde bulunan yuvada ise 1'i kuluçkada 2 leylek konaklıyor.

'ONLAR BURAYA GELİNCE SEVİNİYORUZ'

Sokak sakinlerinden Ümmügül Yalçınkaya, leyleklerin 7 yıldır aynı elektrik direğinde bulunan yuvada konakladıklarını belirterek, '7 yıldır devamlı geliyorlar. Yuvaları burada. Geleli 1 ay oldu. Onlar buraya gelince seviniyoruz' dedi.

'7 SENEDİR MİSAFİRİMİZ OLUYORLAR'

Eşi İsmet Yalçınkaya ise leyleklerin bu yılda yuvalarına geri döndüğünü ifade ederek, 'Tam mevsiminde yine buraya geldiler. 7 senedir misafirimiz oluyorlar. Mayıs ayına doğru gelip, Ağustos ayında gidiyorlar. Şu an kuluçkaya yattılar. 1 aya kadar da yavrulayacaklar. Yine buranın maskotu oldular. Sevimli hayvanlar, kimseye bir zararları yok. İnsanların da dikkatini çekiyorlar. Onlar bizim seneden seneye misafirimiz' diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı