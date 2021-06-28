ELEKTRİK DİREĞİ 22 YILDIR LEYLEKLERİN YUVASI
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ELEKTRİK DİREĞİ 22 YILDIR LEYLEKLERİN YUVASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesindeki elektrik direği 22 yıldır leyleklerin yuvası olmaya devam ediyor.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesindeki elektrik direği 22 yıldır leyleklerin yuvası olmaya devam ediyor. Bu yıl da direğe yuva yapan leylekler 2 yavrusunu büyütmek için çabalıyor.Pazarcı Mahallesi'ndeki Gazipaşa Belediyesi garajında bulunan direk yaklaşık 22 yıldır leyleklere ev sahipliği yapıyor. Yıllardır bahar aylarında direğin üzerine yuva yapan leylekler, yavrularını yakındaki Hacı Musa Çayı'ndan getirdikleri, balık, kurbağa, yılan vb. yiyeceklerle besleyip büyütüyor. Bu yıl mart ayında direkte yuva yapan leyleklerin 5 yavrusu oldu. Leyleklerin yavrulardan besleyip, büyüttüğü 2'si uçma noktasına geldi.Gazipaşa Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Ramazan Özdemir, Bu leylekler Gazipaşa'mızı unutmuyor. Her yıl geliyor. 2 veya 3 tane yavru büyütebiliyor. Dereden balık, yılan ve kurbağa tutup büyütüyor. Buradan göç ediyorlar. Diğer yıl tekrar geliyorlar. Bu yıl 2 yavru leylek var dedi.

ELEKTRİK DİREĞİ 22 YILDIR LEYLEKLERİN YUVASI
ELEKTRİK DİREĞİ 22 YILDIR LEYLEKLERİN YUVASI
ELEKTRİK DİREĞİ 22 YILDIR LEYLEKLERİN YUVASI
ELEKTRİK DİREĞİ 22 YILDIR LEYLEKLERİN YUVASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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