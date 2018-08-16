Elektrik Dağıtım Şirketleri, Dövizdeki Artışın Ardından Ankara'da Enerji Yönetimiyle Görüştü

Elektrik dağıtım sektörü, Ankara'ya çıkarma yaptı. Sektör, önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, ardından da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile görüştü.

Görüşmelerde, dolar kurundaki artışın etkileri üzerinde duruldu. Tarifeler, dağıtım yatırımları, borç ve alacaklar, likidite ihtiyacı konuşuldu. Elektrik dağıtım sektörünün, yılın son 4 ayı için toplam 600 milyon dolar likiditeye ihtiyacı olduğu vurgulandı.

Sektör, hemen atılacak kimi adımlarla likidite ihtiyacının sınırlı da olsa karşılanabileceğini söyledi. Bu çerçevede elektrik piyasasında bazı işlemlerde uygulanan ve mali olarak yük getiren teminatların kaldırılması önerildi. Enerji yönetimi, bu talebe sıcak baktı.Dağıtım şirketleri, YEKDEM'den doğan 2.5 milyar TL'lik alacakları, buna karşılık Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) 1.2 milyar TL borçları olduğunu anımsattı.