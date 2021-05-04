Elektrik dağıtım şirketinden mobil uygulama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elektrik dağıtım şirketinden mobil uygulama

Elektrik dağıtım şirketinden mobil uygulama
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Elektrik dağıtım ve perakende satış şirketi Enerjisa Enerji, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak amacıyla mobil uygulama hizmetine geçildiğini duyurdu.

Elektrik dağıtım ve perakende satış şirketi Enerjisa Enerji, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak amacıyla mobil uygulama hizmetine geçildiğini duyurdu. Enerjisa müşterilerinin, 'Enerjisa Online Hizmetler Merkezi' ve 'Enerjisa Mobil' uygulaması ile abonelik yaptırma ve abonelik iptali işlemlerini hizmet noktalarına gitmeden online olarak gerçekleştirebilecekleri kaydedildi.

"SON 10 YILDA 1,5 MİLYAR TL'LİK TEKNOLOJİ YATIRIMI"

Konuyla ilgili görüşlerini aktaran Enerjisa Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk, "Türkiye'de 14 ilde 21 milyondan fazla insanımıza elektrik perakende satış hizmeti sağlıyoruz. Son 10 yılda yaptığımız 1,5 milyar TL'den fazla teknoloji yatırımı sayesinde bugün sektörde öncü konumdayız. Geçtiğimiz yıllarda yüzde 4 oranında olan dijital kanal kullanım oranımız, 2020 yılında artan hizmet çeşitliliği ve pandeminin de etkisiyle yüzde 20 seviyelerine ulaştı ve dijital kanallarımızdan yaklaşık 500 bin işlem gerçekleşti. Online Hizmetler Merkezi ve Enerjisa Mobil uygulaması ile abonelik yaptırma ve abonelik iptali hizmetlerini dijital ortama taşıyarak, zaman ve kaynakların kullanımı noktasında önemli bir tasarruf sağladık. Ayrıca müşterilerimiz hizmetlerimize yönelik talep ve geri bildirimlerini de online olarak bizimle paylaşabiliyorlar. En önemlisi, müşterilerimiz fiziki kanalları ziyaret etmeden evlerinin konforunda ödeme işlemleri, abonelik iptali ve diğer taleplerinin yanı sıra abonelik yaptırma işlemini de kolayca online kanallarımızdan gerçekleştirebiliyor. Müşterilerimizin memnuniyetini bu sayede daha da artıracağımıza inanıyoruz" dedi.


Elektrik dağıtım şirketinden mobil uygulama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Marmara'da denizin dibi zindana döndü
Marmara'da denizin dibi zindana döndü
Afyonkarahisar'da panik devam ediyor! Enerji santralindeki yangın 80 bin metrekarelik alana yayıldı
Afyonkarahisar'da panik devam ediyor! Enerji santralindeki yangın 80 bin metrekarelik alana yayıldı
Bu çiçeği koparan yandı, cezası 80 bin 460 TL
Bu çiçeği koparan yandı, cezası 80 bin 460 TL
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Engin Özkoç Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Yaşar Şeyma Subaşı Seren Serengil Nesrin Cavadzade
Spor Caner Erkin Gökhan Töre Burak Yılmaz Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Elektrik dağıtım şirketinden mobil uygulama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 13:27:07. #1.14#

title