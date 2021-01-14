Elektrik dağıtım sektöründen enerji tasarrufu için iş birliği

Türkiye'deki 15 elektrik dağıtım şirketinin katıldığı "HASAT" projesiyle enerji verimliliği, dağıtık üretim ve LED aydınlatma yöntemleriyle trafolarda tasarruf için Ar-Ge çalışmaları başlatıldı.

Türkiye'deki 15 elektrik dağıtım şirketinin katıldığı "HASAT" projesiyle enerji verimliliği, dağıtık üretim ve LED aydınlatma yöntemleriyle trafolarda tasarruf için Ar-Ge çalışmaları başlatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun desteğiyle Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneğinin koordinasyonunda yürütülen projede, enerjinin verimli kullanılması için Türkiye elektrik şebekesine uyumlu yöntemler belirleniyor.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin yaptığı açıklamaya göre, 2019'da ilk fazı tamamlanan ve geçen yıl ikinci fazına geçilen projede Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ'ın hizmet bölgelerinde elde ettiği teknik deneyim ve Ar-Ge birikimi projeye katılan 15 elektrik dağıtım şirketiyle paylaşılarak iş birliği imkanları geliştiriliyor.

HASAT projesinde, trafolarda enerji verimliliği, dağıtım üretim ve LED aydınlatma olmak üzere 3 farklı yöntem üzerinde çalışılıyor ve verimlilik bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi çalışması yürütülüyor.

Üniversite ve özel sektörle iş birliği

Verimlilik artırıcı algoritmaların geliştirilmesi, teknik ekipmanların devreye alınması gibi konularda üniversite ve özel sektördeki şirketlerle iş birliği yapıldığına işaret edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bu kapsamda Özyeğin Üniversitesi ile trafolarda enerji verimliliğini artırmak için trafoların doluluk oranlarının takibinin yapılacağı ve geliştirilecek algoritmalar neticesinde trafo verimliliğini arttırmaya yönelik aksiyonların iletileceği bir platform geliştiriliyor. Dağıtık üretim ile enerji verimliliği kapsamında şebekelerdeki mevcut dağıtık üretim tesislerinin teknik kayıplara olan etkisi araştırılıyor, fider bazlı optimum konumlandırma için algoritma geliştiriliyor. Ayrıca mevcut dağıtık üretim tesislerinin teknik kayıpları azaltıcı yönde reaktif güç kontrolünde kullanılması için algoritmalar geliştiriliyor. LED aydınlatma projesi kapsamında ise genel aydınlatmada LED ve sensör tabanlı akıllı aydınlatma sistemlerinin kullanımının enerji verimliliği üzerindeki etkisinin, pilot uygulamalarla incelenmesi ve Türkiye geneli yaygınlaşmada elde edilecek verimliliğin İstanbul Teknik Üniversitesi danışmanlığında hesaplanması planlanıyor."

Enerji Verimliliği Derneği ile yürütülen Enerji Verimliliği Bilinç Endeki çalışmasında ise son tüketici nezdinde farkındalığın ölçümlenmesi amaçlanıyor.

Ayrıca, son tüketicilerin talep tarafı yönetimi (TTY) ve enerji verimliliği konularındaki eğilimlerinin tespit edilmesinin ardından, TTY uygulamalarının yaygınlaşabilmesi için atılması gereken adımların Türkiye'nin mevcut şartlarına uygun olarak analiz edilmesi ve buna bağlı bir yol haritası oluşturulması konusunda çalışmaların gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya