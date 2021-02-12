Elektrik dağıtım sektörü, olumsuz hava koşullarına hazır

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER), olumsuz hava koşullarına karşı elektrik dağıtım sektörünün hazırlıklarını tamamlandığını bildirdi.

Dernekten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara Bölgesi için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldığı anımsatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, Türkiye'nin 81 iline hizmet veren 21 elektrik dağıtım şirketinin tamamının zorlu hava koşulları için seferber olduğunu ifade etti.

Çeçen, sektör olarak zorlu kış şartlarına hazırlıklı olduklarını belirterek, "Olumsuz hava koşullarına karşı başta Marmara bölgesindeki şirketlerimiz olmak üzere tüm elektrik dağıtım şirketlerimiz teyakkuza geçti. Ekiplerimiz 7/24 esasına göre faaliyetlerini sürdürüyor. Kesintisiz elektrik arzına yönelik tüm senaryolarımızı hazırladık ve müdahale planlarımızı belirledik." ifadelerini kullandı.

Acil müdahale ekiplerinin izinlerinin olumsuz hava koşulları gözetilerek iptal edildiğini aktaran Çeçen, şunları kaydetti:

"Ülke genelinde etkisini gösterecek olumsuz hava şartları için yaklaşık 4 binin üzerinde personel ve 3 binin üzerinde arazi aracı ile önlemlerimizi aldık. Acil durumlar için jeneratörlerimizi ve mobil trafolarımızı hazırda bekletiyoruz. Meteoroloji uyarılarını yakından izleyerek arıza ekiplerimizin vardiyalarını belirliyor ve gerekli durumlarda sayıları hızla artırılabilecek şekilde planlama yapıyoruz.Alo 186 Çağrı Merkezi ile vatandaşların arıza ihbarlarının yanı sıra talep ve önerileri de alınıyor ve hızlı müdahale için saha ekiplerine yönlendiriliyor. İnteraktif Sesli Yanıt Sistemi ile müşteriler, ihtiyaçlarıyla ilgili seçimi yaparak, doğrudan ilgili müşteri hizmetleri yetkilisine bağlanabiliyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer