Elektrik dağıtım sektörü için iş güvenliği yol haritası belirlendi

03.03.2020 10:38 | Son Güncelleme: 03.03.2020 10:38

Elektrik dağıtım sektöründe iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi için Türkiye'deki 21 dağıtım şirketinden sağlanan kaza verileri analiz edilerek, iş güvenliğine ilişkin yol haritası belirlendi.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) destekleriyle hayata geçirdiği "Türkiye'de Elektrik Dağıtım Sektöründe Kaza Kök Neden Analizi ve Nedensellik İlişkisi" projesinin final raporunu, bu yıl "Vizyon Sıfır" temasıyla üçüncüsü düzenlenen Elektrik Dağıtım Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi'nde tanıttı.

Elektrik dağıtım sektöründeki şirketlerin uygulamaları ile çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunmasının yanı sıra elektrik dağıtım ağı kalitesinin geliştirilmesine odaklanılan çalışmada, Türkiye genelindeki 21 elektrik dağıtım şirketinden sağlanan kaza verileri değerlendirilerek nedenleri araştırıldı.

Çalışma sırasında, kazaların mevcut teknik ve idari temel neden analizini, kaynaklarını ve kapasitelerini, kazaların tekrar olmasını önlemeye dönük düzeltici eylemlerin kalitesini değerlendirmeye yönelik birçok toplantı, çalıştay, video konferans ve yerinde incelemelerin yapıldığı saha ziyaretleri gerçekleştirildi.

Kazaların azaltılması için "İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi" hazırlanmalı

İş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirmek için kaza kök neden analizleri yapılan çalışmada, elektrik arkı, yüksekten düşme, motorlu araç kazaları, elektrik çarpması, malzemenin sıkıştırması veya malzemeye sıkışma ile cisimlerin arasına sıkışma, önemli iş kazalarının en yaygın doğrudan sebepleri olarak sıralanıyor.

Çalışmaya göre, elektrik dağıtım sektöründe iş kazalarının doğrudan nedenleri arasında elektrik çarpması kaynaklı ölümler ilk sırada bulunuyor.

İş kazalarının en aza indirilmesi için geliştirme alanlarının ve alınması gereken aksiyonların ortaya konulduğu çalışmada, "İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi" geliştirmenin kazaların tekrar gerçekleşmesini önleme sürecindeki önemine dikkat çekiliyor.

Çalışmada, kaza araştırma ekiplerinin eğitiminin, kaza araştırmalarının derinleştirilmesi, kök nedenlerin tespiti ve güçlü düzeltici aksiyonların önerilmesi için uygulanabilecek doğrudan eylemlerden biri olduğuna işaret ediliyor.

Kazaların tekrarlanmasına sebep olabilecek bazı kültürel etkilerin söz konusu eğitim programlarıyla en aza indirgenebileceği belirtilen çalışmada, yaşı ileri veya daha tecrübeli bir çalışma arkadaşının güvenli davranışlarını aynen tekrar etmenin bu kültürel etkilerin önüne geçebileceği vurgulanıyor. Çalışmada, alçak gerilim elektrik risklerinin göz ardı edilmesi gibi davranışların, eğitimle azaltılabilecek davranışsal etkilerden biri olduğu ifade ediliyor.

Ayrıca, elektrik dağıtım sektöründeki iş kazalarına sebep olan doğrudan ve dolaylı nedenler de sıralanan çalışmada, başlıca doğrudan nedenler arasında enerjiyi kesmeden çalışmak, işe başlamadan önce elektrik testi yapmamak, güvenli çalışma adımlarını uygulamamak gibi iş güvenliğine uygun olmayan davranışların geldiği belirtiliyor. Çalışmaya göre, dolaylı nedenler arasında ise iş yükü kaynaklı stres, yetersiz risk değerlendirmeleri, mesleki bilgi eksikliği gibi konular yer alıyor.

İş Güvenliği Gelişim Planı Yol Haritası

Elektrik dağıtım sektöründeki şirketler için bir İş Güvenliği Gelişim Planı (İGP) Yol Haritası çalışması yapılmasının gerekliliği önerilen çalışmada, sektör için İGP'nin uygulanmasına yönelik temel tavsiyelere de yer veriliyor.

Söz konusu tavsiyeler, İş Sağlığı ve Güvenliği Performans Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi ve Organizasyonu, Görünür Liderlik, İş Güvenliği Eğitimi Geliştirilmesi, Yüklenici Yönetimi, İş Kazası Araştırması ve Raporlanması, Operasyon Disiplini ile İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi olarak sekiz başlık altında sıralanıyor.

Kaynak: AA