Elektrik dağıtım işletmesi korona önlemlerini sıraladı
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Elektrik dağıtım işletmesi korona önlemlerini sıraladı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs pandemisi döneminde, elektrik dağıtım hizmeti veren Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) de çalışanların sağlığı ile ilgili alınan önlemleri duyurdu.

Elektrik dağıtım işletmesi korona önlemlerini sıraladı
21.05.2020 15:15 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:15
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs pandemisi döneminde, elektrik dağıtım hizmeti veren Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) de çalışanların sağlığı ile ilgili alınan önlemleri duyurdu. AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, "Pandemi nedeniyle tüm sahaya ek görevler verildi. Araçların en çok temas edilen kısımları günlük kullanımdan önce ve sonra dezenfektan ile temizleniyor" dedi.

Kesintisiz enerji için her türlü zorlu koşulda gece gündüz çalışanlarının görev yaptığına dikkat çeken ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini her şeyin önünde tuttuğunu söyleyen AEDAŞ, 2020 yılı boyunca çalışanlarını 22 bin 160 saat İSG eğitimi ile destekleyeceğini duyurdu. AEDAŞ, yeni tip koronavirüs ile ilgili çalışanlarını düzenli olarak bilgilendirdiğini açıkladı.

Antalya, Burdur ve Isparta'da elektrik dağıtım hizmeti veren Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), çalışanlarını tüm zorlu şartlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile hazırladığını belirtti. 2020 yılı boyunca çalışanlarının tümüne 22 bin 160 saat zorunlu iş güvenliği eğitimi verecek olan AEDAŞ, her bir çalışanını en az 16 saatlik eğitimle destekleyeceğini bildirdi.

"SIFIR İŞ KAZASI HEDEFİ İLE YOL ALMAKTAYIZ"

Elektrik dağıtım sektörünün çok tehlikeli işler sınıfında olduğuna işaret eden AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, "Şirket olarak sıfır iş kazası hedefi ile yol almakta bunun için çalışanlarımıza düzenli olarak eğitimler vermekteyiz. Teorik olarak verilen zorunlu iş güvenliği eğitimlerini, sahaya yönelik teknik eğitimlerle de destekliyoruz. İş güvenliği ve çalışma mevzuatı ile sağlık konularını içeren zorunlu eğitimlerin yanı sıra özellikle yüksekte çalışma gibi sahada yüksek risk faktörü taşıyan alanlarda uyulması gereken iş güvenliği kurallarını uygulamalı olarak gösteriyor, ardından sınav yapıyoruz. Sınavda başarılı olamayanlar sahaya çıkamıyor. Ayrıca Müşteri Teknik Hizmetleri birimi çalışanlarımızı müşteri işlemleri ile ilgili stres ve öfke kontrol yöntemi, motosikletli çalışanlarımızı da motosiklet güvenlik ekipmanları kullanımı ve önemini kapsayan eğitimler ile desteklemekteyiz"  dedi.

 PANDEMİ NEDENİYLE EK GÖREVLER VERİLDİ

Kovid-19 salgını nedeniyle tüm dünyanın özel bir dönemden geçtiğine işaret eden Müdüroğlu, virüsle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ve Valiliklerce belirtilen tedbirleri hızla alarak uygulamaya başladıklarını da dile getirerek şunları söyledi:

"Tüm çalışanlarımıza maske, eldiven ve dezenfektan dağıtımı yaptık. Tüm çalışanlarımızı hastalık ve hastalıktan korunma yolları konusunda sürekli detaylı olarak bilgilendiriyoruz.Pandemi nedeniyle tüm sahaya ek görevler verildi. Araçların en çok temas edilen kısımları günlük kullanımdan önce ve sonra dezenfektan ile temizleniyor. İşyerinde ve sahada sosyal mesafe kuralına uyma zorunluluğu var."

 ÇALIŞANLARIN YÜZDE 30'U İLK YARDIM BELGESİ ALDI

İSG çerçevesinde çalışanlarının yetkinliğini her geçen gün bir üst seviyeye taşıdığını hatırlatan AEDAŞ, ilk yardım eğitimine de büyük önem verdiğini belirtti. AEDAŞ çalışanlarının yüzde 30'una yakını Sağlık Bakanlığı'na bağlı noktalardan ilk yardım belgelerini aldığını, 3 yıl 3 ay geçerlilik süresi olan belgelerin yenileme ve ilk defa alımı yönündeki çalışmalar da düzenli olarak yaptığına dikkat çekti. Sektörde iş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşması için ayrıca sosyal sorumluluk projesi olarak ilk ve orta dereceli okullar ile mesleki teknik liselerin elektrik bölümündeki öğrencilere yönelik eğitimler, iş güvenliği haftasında da bölgede bulunan üniversitelerde 'elektrik dağıtım sektöründe iş güvenliği uygulamaları' konulu konferansları da düzenlendiğini bildirdi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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