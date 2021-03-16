Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği başkanlığına Kıvanç Zaimler seçildi

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği'nin (ELDER) yönetim kurulu başkanlığına, Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler seçildi.

ELDER'den yapılan açıklamada, 9. olağan genel kurul sonucunda Serhat Çeçen'in yönetim kurulu başkanlığı görevini Kıvanç Zaimler'e devrettiği bildirildi.

Zaimler, 2021-2024 döneminde ELDER Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacak. Yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevlerini ise Batuhan Özdemir ve Barış Erdeniz üstlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zaimler, "Elektrik dağıtım sektöründe sürdürülebilir, kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti verme misyonumuzu devam ettireceğiz. Yeni dönemde yatırımlarımız ile tüketici odaklı çalışmalara imza atacağız." ifadelerini kullandı.

Kıvanç Zaimler, Temmuz 2018'den beri Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı olarak görev yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer