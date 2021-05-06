Elektrik dağıtım çalışanlarının emniyeti için teknoloji yatırımı

Enerjisa, elektrik dağıtımında arıza, bakım ve onarım çalışmalarının daha güvenli gerçekleştirilmesi amacıyla 2018 yılında devreye aldığı 'Görüntülü Teyit Sistemi'ne 3 yılda 13,7 milyon liralık yatırım yaptığını açıkladı.

Enerjisa, elektrik dağıtımında arıza, bakım ve onarım çalışmalarının daha güvenli gerçekleştirilmesi amacıyla 2018 yılında devreye aldığı 'Görüntülü Teyit Sistemi'ne 3 yılda 13,7 milyon liralık yatırım yaptığını açıkladı. Şirket, 2025'e kadar 6 milyon liralık ek yatırım planladığını da belirtti.

Enerjisa dağıtım şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ tarafından, 'Görüntülü Teyit Sistemi'ne 3 yılda 13,7 milyon lira yatırım yaptığını duyurdu. Sistemle, saha personelinin emniyeti hedefleniyor. Eylül 2018'de devreye alınan ve 2025'e kadar 6 milyon liralık ek yatırım planlanan sistemle, şirketin dağıtımdaki üçlüsünde yaşanan kritik kaza sayısını yüzde 40 azalttığı bildirildi.

Şirketten yazılı yapılan açıklamada, yüksek gerilimin ardından geçen yıl alçak gerilim seviyesinde de kullanıma alınan sistem, enerji kesme, direğe tırmanma, dokunmadan önce kontrol, topraklama ve enerji verme gibi aşamalarda merkeze iletilen görüntü ve alınan teyit sayesinde saha ekiplerinin emniyetle çalışmasını sağladığı aktarıldı.

Sistemin, saha ekipleri ile merkez arasında görüntülü bas-konuş cihazları üzerinden görüntü aktarma ve teyit alma süreci oluşturarak, azami İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) sağladığı dile getirildi.

Görüntülü Teyit Sistemi'nin, 2020'nin Eylül ayında yüksek gerilim hatlarının ardından alçak gerilim seviyesinde de kullanılmaya başlamasıyla, enerji kesme, direğe tırmanma, dokunmadan önce kontrol, topraklama ve enerji verme süreçlerinde 25 bin dolayındaki aylık video sayısı, bu yıl itibariyle 7 kat artarak aylık ortalama 175 bin videoya çıktığı ifade edildi.

SAHA EKİPLERİ 5 BİNE YAKIN CİHAZLA DONATILDI

Görüntülü teyit verme ve kayıt süreci 3 dağıtım bölgesindeki 30 farklı merkezden yürütülürken saha ekipleri Başkent EDAŞ'ta bin 935, Ayedaş'ta 807 ve Toroslar EDAŞ'ta bin 985 olmak üzere toplam 4 bin 727 görüntülü bas-konuş cihazı ile donatıldığı belirtildi. Söz konusu bölgelerde bu cihazlarla 2 milyon adedin üzerinde video kaydedildiği aktarıldı.

Açıklamanın devamında, söz konusu kayıtlarla, olağanüstü önemdeki anlık görüntülü iletişimin yanı sıra, toplam 14 ilde faaliyet gösteren şirketin sahadaki arıza, onarım, bakım ve diğer tüm faaliyetlerinin standardize edilmesi, bölgeler arası farklılıkların ortadan kaldırılması ve bölgelerdeki örnek uygulamaların yaygınlaştırılmasının amaçlandığı dile getirildi.

"HAYATİ TECRÜBELER SAHAYA ANLIK OLARAK AKTARILABİLİYOR"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Süleyman Samsa, "Elektrik dağıtım şebekesini, yeni eklenen veya bakımı yapılan mevcut hatlarıyla, yaşayan ve gelişen bir organizmaya benzetebiliriz. Sürekli gelişen bu sistem üzerinde insan eliyle yapılacak basitten karmaşığa tüm müdahaleler üst düzey dikkat gerektiriyor. Teknolojik gelişmeleri sürekli takibimizde tutarak riskleri en aza indirme gayretimizin bir ürünü olan Görüntülü Teyit Sistemiyle, yaşadıklarımızdan öğrenmekle kalmıyor hayati tecrübelerimizi, merkezden sahanın en ücra köşesindeki personelimizin kararlarına anlık yansıtabiliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı