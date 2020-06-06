Elektrik çarptı sanıldı kalp krizinden öldü
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Elektrik çarptı sanıldı kalp krizinden öldü

Elektrik çarptı sanıldı kalp krizinden öldü Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde elektrik çarptığı sanılan Erol Kalafat'ın sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

06.06.2020 19:43 | Son Güncelleme: 06.06.2020 19:47

Elektrik çarptı sanıldı kalp krizinden öldü

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde elektrik çarptığı sanılan Erol Kalafat'ın sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Kalafat hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Orhanlar Mahallesi Atatürk Bulvarı Bozhane Balıkçı Barınağında meydana geldi. İddiaya göre elektrik çalışması yapan Erol Kalafat'ı elektrik çarptığı sanılarak 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Kalafat'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Sağlık yaptıkları müdahalenin ardından Kalafat ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kalafat hayatını kaybetti.

Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Elektrik çarptı sanıldı kalp krizinden öldü

Kaynak: İHA

Manşet

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