Elektrik Bandıyla Yaptıkları Topla Milli Takıma Uzandı

ORHAN GÜNGÖR - Ağrı'da 12 yaşındaki Eylem Gökser, beden eğitimi öğretmeni sayesinde tanıştığı ve kendi imkanlarıyla yaptıkları malzemelerle oynadığı softbolda milli takıma seçilmeyi başardı.



Eleşkirt ilçesine bağlı Değirmenoğlu köyündeki Değirmenoğlu Ortaokulunda görevli beden eğitimi öğretmeni Demet Albayrak, softbolu öğrencileri ile tanıştırdı.



Albayrak, köyde ata sporu olarak bilinen, geçmiş yıllarda oynanan ve "Topa Dara" diye adlandırılan oyuna benzerliğinden dolayı yabancılık çekmeyen öğrencilerine kısa sürede softbolu sevdirdi.



Softbol malzemelerini alacak imkanları olmadığından normal bir sopa, plastik levha ve tenis topunu elektrik bandı ile sararak elde ettikleri topla okulun bahçesinde antrenman yapan öğrencilerden Eylem Gökser, başarısıyla dikkati çekti. 29 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde Ankara Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 10-13 Yaş Softbol Milli Takımı seçmelerine katılan 12 yaşındaki sporcu, başarılı olarak milli takıma seçildi.



Eylem Gökser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, softbolu öğretmeni Demet Albayrak sayesinde tanıdığını ve bu sporu severek yaptığını söyledi.



Yaşadığı köyün softbola yabancı olmadığını belirten Eylem Gökser, "Bu oyunun benzerini eskiden atalarımız oynuyormuş. Demet hocamız da bize öğretti. Daha sonra sevmeye başladım." dedi.



"Tenis topunu elektrik bandı ile sararak softbol oynadık"



Softbolu zor şartlarda öğrendiklerini anlatan Eylem Gökser, şöyle konuştu:



"Bu sporu köyde öğrenirken çok zorlandık. Sahamız yoktu, okul bahçesinde öğrenmeye çalıştık. Malzeme temin edilmiyordu. Biz de burada tenis topunu elektrik bandı ile sararak softbol oynadık. Çok kısıtlı imkanlarımız vardı. Doğru düzgün sopamız yoktu ama idare ettik. Daha sonra hocam Demet Albayrak ile seçmelere gittik ve milli takıma seçildim. Çok mutluyum. Köy okulundan bir kız çocuğunun böyle bir başarı elde etmesi gurur verici. Ailemin ve hocamın sayesinde bu sporu sonuna kadar götüreceğim. Türkiye'yi temsil edeceğim için de çok mutluyum."



Beden eğitimi öğretmeni Demet Albayrak, Değirmenoğlu köyüne atandıktan sonra beyzbol ve softbola benzer bir oyunun köyde daha önce oynandığını duyduğunu söyledi.



Zor şartlarda softbola başladıklarını dile getiren Albayrak, "Kendi imkanlarımızla tabla elde ettik ve eldivenimiz olmadığı için o tabla ile atış ve tutuş çalışmaları yaptık. Softbol sopası olmadığı için de ahşap bir sopa temin ettik. Tenis topunu da bantlayarak, daha sertleştirip ağırlaştırarak softbol topuna yakın hale getirerek çalışmalarımızı yürüttük. Aynı zamanda Ağrı'da hava şartları elverişli olmamasına rağmen öğrenciler istekliydi." ifadelerini kullandı.



Öğrencilerinin yetenekli olduğunu dile getiren Albayrak, şunları kaydetti:



"Beyzbol, Softbol, Korumalı Futbol ve Ragbi Federasyonu ile iletişime geçtik. Değirmenoğlu köyünden bir kızımız Eylem Gökser ve erkek öğrencimizi, 5 gün süren milli takım kampına götürdük. 65 öğrenci arasından Eylem Gökser'in de yer aldığı 12'si, Softbol Milli Takımı'na seçildi. Eylem Gökser'in milli takıma seçilmesi, ilçemizi de köyümüzü de çok mutlu etti. Hedefimiz bu sporu Ağrı'da yaygınlaştırıp daha üst seviyelere çıkarmak. Eylem Gökser'in daha iyi yerlere gelmesini istiyorum."



"Ağrı'da birçok kişi, softbolun köyde oynanmasını biraz garipsedi." ifadesini kullanan Albayrak, "Ancak eskiden bu köyde buna benzer bir oyun oynandığı için köylüler pek yadırgamadı ve bana destek oldu. Sağ olsunlar. Beyzbol, Softbol, Korumalı Futbol ve Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan'a desteklerinden dolayı teşekkür ederim." diyerek sözlerini tamamladı.