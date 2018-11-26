Elektrik Bağlantısı Dijitalde

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Sinop il ve ilçelerinde şebeke yönetim çalışmaları yapan YEDAŞ, yeni bir yaşam alanında hayat kurmak için en temel ihtiyaçlardan biri olan elektriğin, yeni bağlantı sürecini dijital ortama taşıdı. Tüketicilerin bağlantı başvuru işlemini, dijital ortam üzerinden hızlı, kolay bir şekilde gerçekleştirmesi ve takip edebilmesi için "EDAŞ Online Bağlantı Başvuru Sistemi"ni hayata geçirdi.

Bina ve yapıların YEDAŞ dağıtım şebekesinden enerji alabilmesi için elektrik aboneliği öncesinde yeni bağlantı başvurusunda tamamlanması gereken işlemler de tamamen "www.yesilirmakedas.com" web sitesinde yer alan EDAŞ Online Sistemi'nden yapılabiliyor. Sistem, başvuru değerlendirme sürecinde gereken proje onayı, bağlantı başvurusu, saha etüdü ve şebeke tesisi gibi operasyonel işlemlerin her birinin yasal süreler içerisinde tamamlanmasını sağlayacak şekilde tasarlandı. Bu sayede tüketici memnuniyetinin daha ileri taşınması ve gerçekleştirilen işlemlerin bir merkezden ve hızlı takip edilebilmesine imkan tanındı.

Tüketici, YEDAŞ'ın yeni elektrik tesisat başvurusu için geliştirdiği ve web sitesinde Müşteri Destek kolonu altında konumlandırılan "EDAŞ Online Bağlantı Başvuru" bölümüne giriş yaparak ilgili formları dolduracak. Süreç, gerekli dosyaların sisteme yüklenmesi ile başlatılmış oluyor. Söz konusu talep için gerekli işlemler, web portal akışı içerisinde değerlendirme aşamasına göre ilgili birime atama yapılarak yürütülüyor. Her basamakta EPDK'nın ilgili mevzuatında belirtilen süre dikkate alınarak bir sonraki aşamaya geçiliyor. Başvuru sahibi, başvurusunun hangi aşamada olduğunu sistem üzerinden takip edebiliyor. Kişiye, sistemde tanımlı iletişim kanalları aracılığıyla en kısa süre içerisinde başvuru sonucu hakkında gerekli bilgilendirme ve yönlendirme yapılıyor. - SAMSUN