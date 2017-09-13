Elektrik Arızası Korkuttu

Adana'da, kanaldan geçen elektrik kablolarının kısa devre yapması ve çıkan patlama sesleri çevre sakinlerini korkuttu.



Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde büyük bir ses duyan vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen ekipler, sesin kanaldan geçen elektrik kablolarının kısa devre yapmasıyla meydana geldiğini tespit etti.



Kabloların kısa devre yapmasıyla rögar kapağı yerinden fırladı. Ekipler, yaşananlar nedeniyle bölgeye kimseyi yanaştırmadı.



İhbar üzerine Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri bölgeye gelerek çalışma yaptı.



Kısa devre sebebiyle Devlet Bahçeli Bulvarı, Toros, Güzelyalı ve Yurt Mahallesi'nde elektrikler kesildi.