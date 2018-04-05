Elektrik Arızası İzban'da Seferleri Durdurdu

İzmir Banliyö Sistemi'nde (İZBAN) trenlerine enerji sağlayan kataner telinin kopması nedeniyle seferler durdu.

Aliağa-Selçuk arasında yolcu taşımacılığı yapan İZBAN hattına enerji sağlayan kataner tellerinden birinin kopması nedeniyle hatta tüm seferler dururken, binlerce vatandaş işine geç kaldı.

İşlerine ve havalimanına yetişmeye çalışan yolcular bu duruma tepki gösterirken, artı para cihazlarının önünde uzun kuyruklar oluştu. Bir çok yolcu kartını okutmadan istasyondan ayrıldı.

Trenden inen yolcular otobüslerle işlerine yetişmeye çalışmak isteyince duraklarda izdiham oluştu.

İZBAN'ın konuya ilişkin "Enerji hatlarındaki sorun, seferlerimizi olumsuz etkiliyor. İlgili birimler duruma müdahale etti. İletim belirli bölgelerde başladı. Sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulunuldu.