ELEKTRİK ARIZA EKİPLERİNİN ARAZİDE İFTARI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ELEKTRİK ARIZA EKİPLERİNİN ARAZİDE İFTARI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BİTLİS'te elektrik arıza ekipleri, kesintisiz enerji hizmeti sağlayabilmek için iftar saatine denk gelen arızalar sırasında bulundukları arazide oruçlarını açıyor.

BİTLİS'te elektrik arıza ekipleri, kesintisiz enerji hizmeti sağlayabilmek için iftar saatine denk gelen arızalar sırasında bulundukları arazide oruçlarını açıyor.

Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) arıza ekipleri, vatandaşa kesintisiz enerji sağlamak için 7 gün 24 saat çalışıyor. Mesai saati gözetmeyen ekipler, bazen iftarlarını da arızaya gittikleri boş arazilerde yapıyor. Bitlis merkeze bağlı Koruk köyündeki arıza ihbarına giden ekipler, işleri bittikten sonra yanlarında getirdikleri su, ekmek, domates ve soğan ile oruçlarını açtı. VEDAŞ ekipleri, özellikle ramazan ayında enerjisiz kalınmaması için fedakarca çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Sistem müdürü Ömer Çelebi, ekiplerin hazırlıklı olduklarını, arızaya gittikleri bölgelere iftar için yiyecek de götürdüklerini söyledi.

Arıza ekibinde çalışan Harun Reşit Aslan ise 'Akşam saatlerinde arıza merkezimize düşen ihbar üzerine merkeze bağlı Koruk köyüne geldik. Arızaya müdahale ederken iftar vaktine az bir zaman kalmıştı. Bizler de iftarımızı açmak için yanımızda su, ekmek, domates ve soğan getirdik. Arıza sonrası iftarımızı burada açtık. Vatandaş enerjisiz kalmasın, diye çalışıyoruz. Ramazan öncesinde nasıl çalışıyorsak ramazan ayında daha fazla özen göstererek çalışıyoruz dedi.

ELEKTRİK ARIZA EKİPLERİNİN ARAZİDE İFTARI
ELEKTRİK ARIZA EKİPLERİNİN ARAZİDE İFTARI
ELEKTRİK ARIZA EKİPLERİNİN ARAZİDE İFTARI
ELEKTRİK ARIZA EKİPLERİNİN ARAZİDE İFTARI
ELEKTRİK ARIZA EKİPLERİNİN ARAZİDE İFTARI
ELEKTRİK ARIZA EKİPLERİNİN ARAZİDE İFTARI
ELEKTRİK ARIZA EKİPLERİNİN ARAZİDE İFTARI
ELEKTRİK ARIZA EKİPLERİNİN ARAZİDE İFTARI
ELEKTRİK ARIZA EKİPLERİNİN ARAZİDE İFTARI
ELEKTRİK ARIZA EKİPLERİNİN ARAZİDE İFTARI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İzmir Otogarı'nda bekleyen cübbeli vatandaş, sigara içenlere tepki gösterdi: Benim karşımda sigara yakma
İzmir Otogarı'nda bekleyen cübbeli vatandaş, sigara içenlere tepki gösterdi: Benim karşımda sigara yakma
Nihat Hatipoğlu'na yöneltilen soru yok artık dedirtti: Uzaylılar Müslüman mı?
Nihat Hatipoğlu'na yöneltilen soru yok artık dedirtti: Uzaylılar Müslüman mı?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ömer Çelik Hulusi Akar Vedat Bilgin Devlet Bahçeli
Magazin Burak Sergen Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Yılmaz Erdoğan
Spor Diego Rıza Kayaalp Ünal Karaman Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ELEKTRİK ARIZA EKİPLERİNİN ARAZİDE İFTARI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 10:19:10. #1.16#

title