Elektrik arıza ekipleri vatandaşların kışın karanlıkta kalmaması için yoğun mesaide

Iğdır'da görev yapan elektrik arıza ekipleri, kar ve tipinin etkili olduğu yüksek rakımlı köylere kesintisiz enerji sağlanması için yoğun mesai yapıyor.

IĞDIR (AA) - Iğdır'da görev yapan elektrik arıza ekipleri, kar ve tipinin etkili olduğu yüksek rakımlı köylere kesintisiz enerji sağlanması için yoğun mesai yapıyor.

Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı dağ köylerinde etkili olan fırtına, kar ve tipi, elektrik hatlarına zarar veriyor. Elektrik arıza ekipleri de gece, gündüz demeden her türlü olumsuz hava koşullarında dahi enerjinin, kesintisiz olarak vatandaşa ulaşması için çabalıyor.

Tuzluca ilçesine bağlı Canderviş köyünün Lebi mezrasındaki hatların, fırtına nedeniyle kopması üzerine çok sayıda köy elektriksiz kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Aras Elektrik Dağıtım AŞ (Aras EDAŞ) ekipleri, araçların gidemediği noktaya, karla kaplı arazilerde kilometrelerce yürüdükten sonra ulaştı.

Dondurucu soğuğa rağmen direklere tırmanan ekipler, arızayı gidererek köylere yeniden elektrik verilmesini sağladı.

Arıza ekibinden Ferhat Aksu, zaman zaman hava şartlarının çalışmalarını zorlaştırdığını söyledi.

Vatandaşların karanlıkta kalmaması için kar, kış demeden 7 gün 24 saat esasıyla çalıştıklarını ifade eden Aksu, "Çok soğuk, fırtınalı günler de oluyor ama yapacak bir şey yok. Her şey vatandaşlarımız için." dedi.