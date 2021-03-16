Elektrik arıza ekipleri hayat kurtardı

Sinop'un Gerze ilçesinde bakım ve onarım çalışmasına giden elektrik arıza ekipleri mahallede bir apartmanda meydana gelen yangınla karşılaştı. Ekiplerin yangını fark ederek ilk müdahaleyi yapması sonucunda muhtemel can kaybının önüne geçildi.

Baba ve iki çocuğu kurtarıldı

Cumhuriyet Mahallesi'nde bakım ve onarım çalışması yürüten YEDAŞ ekipleri çıkan yangını fark etmesi sonucunda sepetli aracı balkona çıkararak yangında evlerinde mahsur kalan baba ve iki çocuğunu kurtardı. Bu örnek davranış mahalle sakinleri tarafından büyük sevinçle karşılandı. Baba ve iki çocuğunu balkondan alarak güvenli bir şekilde yere indiren YEDAŞ çalışanları ise "Çalışma bölgemize intikal ediyorduk bir anda 3. kattan dumanların yükseldiğini fark ettik sepetli aracımızı yardım çağrısında bulunan baba ve 2 çocuğunun bulunduğu balkona çıkararak kendilerini güvenli bir şekilde yere indirdik" dediler.

Yangın, Gerze Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında YEDAŞ ekiplerinin özverili davranışları nedeniyle can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. Yangının bacadan çekyata köz düşmesi sonucu meydana geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili güvenlik güçlerinin çalışma başlattığı bildirildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı