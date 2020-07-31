Elektrik arıza ekibinin Kurban Bayramı mesaisi
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Elektrik arıza ekibinin Kurban Bayramı mesaisi

Elektrik arıza ekibinin Kurban Bayramı mesaisi Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), enerji arzında aksama yaşanmaması için Kurban Bayramı mesaisi yapıyor.

31.07.2020 13:12 | Son Güncelleme: 31.07.2020 13:53

Elektrik arıza ekibinin Kurban Bayramı mesaisi

BİTLİS - Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), enerji arzında aksama yaşanmaması için Kurban Bayramı mesaisi yapıyor.

Kurban Bayramında vatandaşların elektrik sıkıntısı yaşamaması için çalışmalarını aralıksız sürdüren VEDAŞ ekipleri, yoğun çaba sarf ediyor. Elektrik arızası ihbarı aldıkları Bitlis merkeze bağlı Ekinli köyüne giden ekipler, köydeki vatandaşların elektriksiz kalmamaları için zamanla yarışıyor. Elektrik arıza ekibinden, gazetecilere, elektrik kesintisi ihbarını aldıklarını onarım için Ekinli köyüne geldiklerini söyledi.

Vatandaşların elektrik kesinti sıkıntısını çözmek için 24 saat görevlerinin başında olduklarını aktaran VEDAŞ arıza ekibinden Serkan Erkan, "Vatandaşlarımızın bayramda elektrik sıkıntısı çekmemesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Arıza yerine geldiğimizde kopukların olduğunu gördük. Onarımını yaptık. Şuan elektrik normal" dedi.

Mühendis Yunus Ağır ise "Her zaman olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da tüketicilerimize kesintisiz enerji sağlamak için görevimizin başındayız. Bu kapsamda tüm halkımızın bayramını kutlarken, aydınlık dolu günler geçirmelerini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Elektrik arıza ekibinin Kurban Bayramı mesaisi

Kaynak: İHA

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