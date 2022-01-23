Elektrik arıza ekibi, yoğun kar yağışında 3 saat mahsur kaldı - Haberler
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Elektrik arıza ekibi, yoğun kar yağışında 3 saat mahsur kaldı

Elektrik arıza ekibi, yoğun kar yağışında 3 saat mahsur kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle arızalanan elektrik direklerine ve hatlarına müdahale eden ekip, karda mahsur kaldı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle arızalanan elektrik direklerine ve hatlarına müdahale eden ekip, karda mahsur kaldı. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından ulaşılan ekip kurtarıldı.

Kastamonu'da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle il genelinde çok sayıda köy yoluna ulaşım sağlanamazken elektrik ve haberleşme hatları da kar yağışında zarar gördü. Zarar gören elektrik hatlarındaki arızayı gidermek için bölgede çalışma yürütülen EnerjiSA ekipleri, zorlu şartlarda çalışmalarını yürütüyor. Bozkurt ilçesine bağlı Köseali köyünde elektrik hatlarındaki arızayı gidermek için çalışan ekipler, yoğun kar yağışı sebebiyle arızalanan araçta mahsur kaldı. Arıza onarım ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Araç içerisinde yaklaşık 3 saate yakın mahsur kalan EnerjiSA ekibine, Bozkurt Belediyesi ekipleri yardım etti. İş makinesi yardımıyla açılan yolun ardından EnerjiSA ekipleri, mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. - KASTAMONU

Elektrik arıza ekibi, yoğun kar yağışında 3 saat mahsur kaldı

Elektrik arıza ekibi, yoğun kar yağışında 3 saat mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kastamonu, Tragger, Bozkurt, kar, 3. Sayfa, Haber

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