Elektrik arıza ekibi tipide mahsur kaldı
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Elektrik arıza ekibi tipide mahsur kaldı

Ağrı'nın Hamur ilçesinde elektrik arızalarını gidermek için araziye çıkan Aras EDAŞ ekipleri olumsuz hava şartlarından dolayı mahsur kaldı.

12.02.2020 18:19 | Son Güncelleme: 12.02.2020 18:22
Elektrik arıza ekibi tipide mahsur kaldı

'nın ilçesinde elektrik arızalarını gidermek için araziye çıkan Aras EDAŞ ekipleri olumsuz hava şartlarından dolayı mahsur kaldı.


Hamur ilçesine bağlı Gümüşkuşak köyünde elektrik arızasını gidermek için yola çıkan, Aras EDAŞ elektrik arıza ekipleri, şiddetli tipi nedeni ile kapanan köy yolunda araçlarının kara saplanması nedeniyle mahsur kaldı. verilmesi üzerine olay yerine giden İlçe Özel İdare ekipleri, mahsur kalan elektrik arıza ekibini kurtardı. - AĞRI

Kaynak: İHA
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