Elektrik arıza ekibi iftarını direğin dibinde yaptı
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Elektrik arıza ekibi iftarını direğin dibinde yaptı

Elektrik arıza ekibi iftarını direğin dibinde yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bitlis merkeze bağlı Koruk köyüne giden Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, akşam ezanı okununca oruçlarını elektrik direğinin dibinde açmak zorunda kaldı.

Bitlis merkeze bağlı Koruk köyüne giden Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, akşam ezanı okununca oruçlarını elektrik direğinin dibinde açmak zorunda kaldı.

İftara yaklaşık bir saat kala Koruk köyünde arıza ihbarı alan ekipler hemen köye doğru harekete geçti. Arızanın giderilmesi biraz uzun sürünce akşam ezanının okunmasıyla birlikte ekipler her ihtimale karşı yanlarında bulundurdukları domates, salatalık, soğan ve ekmekle iftar açtı.

VEDAŞ ekipleri, vatandaşların özellikle Ramazan ayında enerjisiz kalmaması için fedakarca çalışmaya devam edeceklerini belirttiler. Müessese Sistem Müdürü Ömer Çelebi, "VEDAŞ ekipleri olarak 7 gün 24 saat görevimizin başındayız. Ramazan ayı dolayısıyla kırsal kesimlerde meydana gelen arızalara da mesai gözetmeksizin ulaşmaya çalışıyoruz. Bazen iftar saatinde gelen arıza ihbarı oluyor. Bu yüzden bazen iftarımızı arazide açmak zorunda kalıyoruz. Ekiplerimiz yanlarında yiyecek ve içecek bulunduruyor" dedi.

Arıza ekibinden Harun Reşit Aslan ise akşam saatlerinde arıza merkezine düşen ihbar üzerine merkeze bağlı Koruk köyüne geldiklerini söyleyerek, "Arızaya müdahale ederken iftar vaktine az bir zaman kalmıştı. Bizlerde iftarımızı açmak için yanımızda su, ekmek, domates ve soğan getirdik. Arıza sonrası iftarımızı burada açtık. Vatandaş enerjisiz kalmasın diye çalışıyoruz. Ramazan öncesinde nasıl çalışıyorsak, Ramazan ayında da daha fazla özen göstererek çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - BİTLİS

Elektrik arıza ekibi iftarını direğin dibinde yaptı
Elektrik arıza ekibi iftarını direğin dibinde yaptı
Elektrik arıza ekibi iftarını direğin dibinde yaptı
Elektrik arıza ekibi iftarını direğin dibinde yaptı
Elektrik arıza ekibi iftarını direğin dibinde yaptı
Elektrik arıza ekibi iftarını direğin dibinde yaptı
Elektrik arıza ekibi iftarını direğin dibinde yaptı
Elektrik arıza ekibi iftarını direğin dibinde yaptı
Elektrik arıza ekibi iftarını direğin dibinde yaptı
Elektrik arıza ekibi iftarını direğin dibinde yaptı
Elektrik arıza ekibi iftarını direğin dibinde yaptı
Elektrik arıza ekibi iftarını direğin dibinde yaptı
Elektrik arıza ekibi iftarını direğin dibinde yaptı
Elektrik arıza ekibi iftarını direğin dibinde yaptı
Elektrik arıza ekibi iftarını direğin dibinde yaptı
Elektrik arıza ekibi iftarını direğin dibinde yaptı
Elektrik arıza ekibi iftarını direğin dibinde yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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