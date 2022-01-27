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Elektrik arıza çalışanlarının karla mücadelesi klip oldu

AA, Özgür Alantor - Güncel
Elektrik arıza çalışanlarının karla mücadelesi klip oldu

Elektrik arıza ekiplerinin zorlu kış şartlarında yürüttükleri çalışmalar sırasında çektikleri görüntüler, klip şeklinde sosyal medyada yayımlandı.

ZONGULDAK (AA) - Elektrik arıza ekiplerinin zorlu kış şartlarında yürüttükleri çalışmalar sırasında çektikleri görüntüler, klip şeklinde sosyal medyada yayımlandı.

Enerji dağıtım şirketlerinden Başkent EDAŞ'ın sorumluluk bölgesindeki Kastamonu, Bartın ve Zonguldak ile Toroslar EDAŞ'ın dağıtım bölgesinde yer alan Adana ve Mersin'de elektrik arıza ekiplerinin karla kaplı arazide arızalara müdahale için giderken cep telefonu kamerasıyla görüntüler çekti.

Barış Manço'nun "Kara Sevda" adlı şarkısıyla montajlanarak klip haline getirilen görüntüler, kurumun sosyal medya hesaplarından yayımlandı.

Görüntülerde, personelin kar nedeniyle kapanan yolları açması, yaban hayvanları ile karşılaştıkları anlar, araçların gitmediği yerde buldukları bir traktörle arızanın oluştuğu yere gitmeleri, bellerine kadar karda elektrik arızalarını gidermek için verdikleri mücadele yer alıyor.

AA / Özgür Alantor - Güncel

Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Zonguldak, Kastamonu, Enerji, Güncel, Haber

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