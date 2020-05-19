Elektrik akımına kapılıp ölen işçi güvenlik kamerasına yansıdı
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Elektrik akımına kapılıp ölen işçi güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa'da yapımı devam eden üst geçit çalışmalarında meydana gelen iş kazasında elektrik akımına kapılarak düşen işçi, hayatını kaybetti.

Elektrik akımına kapılıp ölen işçi güvenlik kamerasına yansıdı
19.05.2020 11:26 | Son Güncelleme: 19.05.2020 11:26

Bursa'da yapımı devam eden üst geçit çalışmalarında meydana gelen iş kazasında elektrik akımına kapılarak düşen işçi, hayatını kaybetti. Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Mustafakemalpaşa'da İzmir-Ankara yolu üzerinde yapımı devam eden üst geçit çalışmaları sırasında meydana geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Yavuz Ç.(41) iskeleyi kurarken elektrik akımına kapıldı. Akım sonrasında iskelenin 3. katından beton zemine düştü.

Olay yerinde yapılan müdahale sonrasında Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yavuz Ç. tedavi altına alınsa da yaşama tutunamadı. Yavuz Ç.'nin evli ve bir çocuk babası olduğu, İstanbul'dan Karacabey'e çalışmak için geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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