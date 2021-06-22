Elektrik akımına kapılıp kuyuya düşen genç hayatını kaybetti
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Elektrik akımına kapılıp kuyuya düşen genç hayatını kaybetti

Elektrik akımına kapılıp kuyuya düşen genç hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gece saatlerinde su kuyusu yakınında elektrik akımına kapılan genç, su kuyusuna düştü.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gece saatlerinde su kuyusu yakınında elektrik akımına kapılan genç, su kuyusuna düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti.

Olay Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Döngelli köyünde su kuyusu yakınlarında bulunan 26 yaşındaki Orhan Cumur, bir anda elektrik akımına kapıldı. Ne olduğunu anlayamayan Cumur, elektrik akımından kurtulmak için hareket ettiği esnada yaklaşık 3 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu Akçakoca ve Düzce Belediyeleri İtfaiye Müdürlüğü'ne, 112 Acil Sağlık, Jandarma ve Polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa süre içerisinde ulaşan ekipler Orhan Cumur'u bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Cumur, ağır yaralı olarak Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen 26 yaşındaki Orhan Cumur hayatını kaybetti. Orhan Cumur'un Akçakoca İl Genel Meclis üyesi Sinan Cumur'un oğlu olduğu öğrenildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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