Elektrik akımına kapılarak ikinci kattan düşen genç ağır yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde çalıştığı inşaatta iskele kurmak isterken elindeki demirin elektrik akımına kapılması sonucu ikinci kattan düşen genç ağır yaralandı.

Olay, saat 14.45 sıralarında Kula ilçesi 4 Eylül Mahallesi 309 Sokak üzeri Vali Muzaffer Ecemiş Ortaokulu yanında bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 309 sokak üzerinde bulunan bir inşatta çalışan S.A. (21), inşaatın dış yalıtımı için iskeleye çıktı. İskelenin ikinci katında bir kat daha kurmak isteyen S.A., elindeki demirin elektrik tellerine değmesi sonucu elektrik akımına kapılarak iskelenin ikinci katından yere düştü. Genç inşaat işçisinin yere düştüğünü gören diğer inşaat işçileri, durumu hemen 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, ağır yaralanan S.A.'ya ilk müdahaleyi yaparak Kula Devlet Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralı genç, burada yapılan tedavilerinin ardından hayati tehlike kaydıyla Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili tahkikat başlattı. - MANİSA

Kaynak: İHA