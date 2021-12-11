Son Dakika | Elektrik akımına kapılarak çatıdan düşen kadın öldü - Haberler
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Son Dakika | Elektrik akımına kapılarak çatıdan düşen kadın öldü

Son Dakika | Elektrik akımına kapılarak çatıdan düşen kadın öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Samsun'da elektrik akımına kapılarak çatıdan düşen kadın hayatını kaybetti.

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun'da elektrik akımına kapılarak çatıdan düşen kadın hayatını kaybetti.

Bafra ilçesinde yaşanan olayda Kezban Haltan 3 katlı evinin çatısına kablo sarkıtmak için çıktı. Plastik tahliye borusunu yukarı çekerken kablo elektrik teliyle temas etti. 50 yaşındaki Haltan, elektrik akımına kapılarak çatıdan düştü. Yaralanan Kezban Haltan, Bafra Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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