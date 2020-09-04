Elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti
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Elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti

Kilis'te, bir kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti
04.09.2020 10:08 | Son Güncelleme: 04.09.2020 10:13

Kilis'te, bir kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

29 yaşındaki A.D.B., Akpınar Mesire alanına giden yol üzerindeki bağevinde çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı. Ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan, A.D.B., burada yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor. - KİLİS

Kaynak: İHA

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