Elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti
Haberler » 3. Sayfa » Elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti - Haber

Elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti.

20.11.2019 15:26 | Son Güncelleme: 20.11.2019 15:31
Elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti

'nin ilçesinde elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mahallesi Hitit Sokak üzerinde hareketsiz bir kişinin yattığını gören vatandaşlar durumu görevlilere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerde, şahsın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından kimliği henüz belirlenemeyen şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.