Elektrik akımına kapılan MHP Isparta eski il başkanı Nail Bayram bir yıldır hastanede
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Elektrik akımına kapılan MHP Isparta eski il başkanı Nail Bayram bir yıldır hastanede

10.12.2020 14:31 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:35
Elektrik akımına kapılan MHP Isparta eski il başkanı Nail Bayram bir yıldır hastanede

Isparta'da geçen yıl 10 Aralık'ta elektrik hattı döşediği sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) eski İl Başkanı Nail Bayram'ın tedavisi hastanede sürüyor.

Isparta'da geçen yıl 10 Aralık'ta elektrik hattı döşediği sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) eski İl Başkanı Nail Bayram'ın tedavisi hastanede sürüyor. Nail Bayram'ın kızı Tuğba Nur Bayram, "1 yıldır yaşadıklarımızın tarifi yok, uyanacağına inanıyoruz" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Isparta eski İl Başkanı Nail Bayram, 10 Aralık 2019 tarihinde Eğirdir ilçesinde elektrik hattı döşediği sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Beraber çalıştığı iş arkadaşları tarafından ilk müdahalesi yapılan ve 3 kez kalbi duran Bayram, sağlık ekipleri tarafından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Nail Bayram, 6 aylık yoğun bakım tedavisinin ardından palyatif serviste odaya çıkarıldı. Bayram'ın tedavisi bilinci kapalı şekilde palyatif serviste devam ediyor.

"Bilinci halen açılmadı"

Nail Bayram'ın kızı Tuğba Nur Bayram, babasının sağlık durumunda şu anda bir değişiklik olmadığını belirterek, "Babam palyatif serviste odasında. Refakatini ise annem yapıyor. Bilinci halen açılmadı, uyku pozisyonunda. 6 aydır bu şekilde palyatif serviste tedavisi sürüyor" dedi.

"Bir umudumuz var, uyanacağına inanıyoruz"

Babasını çok özlediğini kaydeden Tuğba Nur Bayram, "Bir yıldır yaşadığımızın, ona olan özlemimizin, beklentimizin, umutlarımızın zedelenmesinin tarifi yok. Bir umudumuz var. Uyanacağına inanıyoruz" diye konuştu. - ISPARTA

Elektrik akımına kapılan MHP Isparta eski il başkanı Nail Bayram bir yıldır hastanede
Elektrik akımına kapılan MHP Isparta eski il başkanı Nail Bayram bir yıldır hastanede
Elektrik akımına kapılan MHP Isparta eski il başkanı Nail Bayram bir yıldır hastanede

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Besihanede elektrik akımına kapılan 7 büyükbaş telef oldu
Besihanede elektrik akımına kapılan 7 büyükbaş telef oldu
Koronavirüse yakalanan MHP Aydın İl Başkanı, hastanede tedaviye alındı
Koronavirüse yakalanan MHP Aydın İl Başkanı, hastanede tedaviye alındı
MHP Isparta teşkilatından işaret diliyle 'Engelsiz dünya için sen de bir adım at' mesajı
MHP Isparta teşkilatından işaret diliyle "Engelsiz dünya için sen de bir adım at" mesajı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mustafa Destici Ali Mahir Başarır
Magazin Öykü Çelik Cemal Hünal Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe
Spor Samatta Okan Buruk Samet Aybaba Burak Yılmaz Ali Palabıyık
Tüm Haberler Psg Ankara Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Elektrik akımına kapılan MHP Isparta eski il başkanı Nail Bayram bir yıldır hastanede - Isparta
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 15:00:07. #1.15#
title