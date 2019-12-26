: Elektrik akımına kapılan kişi yaralandı

26.12.2019 18:06 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:08

Antalya'da elektrik akımına kapılan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir plazanın dördüncü katında yerde yatan bir kişi olduğunu görenler, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ayşe Ergül (27), bir süre sonra kendine geldi. Ergül, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Plaza çalışanları, Ergül'ün ucu açık unutulan bir kabloya dokunması sonucu elektrik akımına kapıldığını, asansör önüne geldikten sonra bayıldığını belirtti.

Kaynak: AA

Haber Videosu