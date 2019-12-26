Elektrik akımına kapılan kişi yaralandı
Haberler » Güncel » Elektrik akımına kapılan kişi yaralandı - Haber

Elektrik akımına kapılan kişi yaralandı

Antalya'da elektrik akımına kapılan kadın, hastaneye kaldırıldı.

26.12.2019 18:06 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:08
Elektrik akımına kapılan kişi yaralandı

'da elektrik akımına kapılan kadın, hastaneye kaldırıldı.

ilçesi 'ndaki bir plazanın dördüncü katında yerde yatan bir kişi olduğunu görenler, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ayşe Ergül (27), bir süre sonra kendine geldi. Ergül, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Plaza çalışanları, Ergül'ün ucu açık unutulan bir kabloya dokunması sonucu elektrik akımına kapıldığını, asansör önüne geldikten sonra bayıldığını belirtti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Elektrik akımına kapılan kişi yaralandı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler