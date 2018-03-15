Elektrik Akımına Kapılan Kişi Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, yüksek gerilim hattından kablo hırsızlığı girişiminde bulunduğu iddia edilen kişi, akıma kapılarak öldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ayvazlar köyünde yüksek gerilim hattının geçtiği direkte patlama sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, yanmış halde bir kişinin elektrik kabloları ve demirler arasında sıkıştığını belirledi.

Jandarma, durumu elektrik dağıtım şirketi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen elektrik dağıtım şirketi ekiplerinin, yüksek gerilim hattında enerji olup olmadığını kontrol etmesinin ardından, itfaiye ve AFAD personeli direğe tırmandı.

Ekiplerin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu yere indirilen kişinin Adem B. (55) olduğu belirlendi.

Adem B'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.