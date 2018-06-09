Elektrik Akımına Kapılan Kadın Öldü

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde elektrik akımına kapılan 55 yaşındaki Zeyneti Dündar yaşamını yitirdi.

Kayaören köyünde yaşayan Dündar, yağmur sonrasında evinin etrafını kontrol etmek için dışarı çıktı.

Evin çatısında şebeke dağıtım direği bulunan Dündar, bahçede gezerken elektrik akımına kapıldı.

Dündar, olay yerinde hayatını kaybetti.

Evin çatısının sac kaplama olduğu ve bu nedenle elektrik kaçağı yaşandığı iddia edildi.