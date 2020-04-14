ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN İŞÇİNİN ÖLÜMÜ... TAŞERON ŞİRKET YÖNETİCİSİNİN 6 YIL HAPSİ İSTENDİ. ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN İŞÇİNİN ÖLÜMÜ... TAŞERON ŞİRKET YÖNETİCİSİNİN 6 YIL HAPSİ İSTENDİÖzden ATİK / İSTANBUL, (DHA) FATİH'te 7 ay önce internet kablosu çekmek için gittiği apartmanda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 22 yaşındaki Rufat Fahradov'un ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN İŞÇİNİN ÖLÜMÜ... TAŞERON ŞİRKET YÖNETİCİSİNİN 6 YIL HAPSİ İSTENDİ

Özden ATİK/ İSTANBUL, (DHA) FATİH'te 7 ay önce internet kablosu çekmek için gittiği apartmanda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 22 yaşındaki Rufat Fahradov'un ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılık, bir telekomünikasyon firmasına bağlı taşeron şirketin yöneticisi Cahit B. hakkında "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, bir telekomünikasyon firmasında çalışan Azerbaycan uyruklu Rufat Fahradov'un 6 Eylül 2019'da Fatih, Akşemsettin Mahallesi'nde bulunan bir apartmana internet kablosu çekmek amacıyla gittiği anlatıldı. Apartmanın birinci katına çıkan Fahradov'un, buradaki elektrik kablolarına değmesi sonucu elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği belirtildi.

DAVA ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE GÖRÜLECEK

Firmada taşeron yönetici olan şüpheli Cahit B'nin (44) savunmasında, çalışma izni henüz çıkmadığı için işe göndermediğini, Rufat Fahradov'un kendisinden habersiz olarak söz konusu yere gittiğini belirterek suçlamayı reddettiği iddianamede yer aldı. İddianamede, şüpheli Cahit B'nin asli kusurlu olduğu belirtilerek "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi talep edildi. Şüpheli Cahit B. iddianame kabul edilirse İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Kaynak: DHA