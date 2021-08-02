Elektrik akımına kapılan işçi yaşam mücadelesini kaybetti

Adıyaman'da, elektrik akımına kapılan işçi hastanede verdiği 1 aylık mücadeleyi kaybetti.

Adıyaman'da, elektrik akımına kapılan işçi hastanede verdiği 1 aylık mücadeleyi kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 1 ay önce Çelikhan ilçe merkezinde bulunan bir elektrik direğine çıkarak arızayı gidermek isteyen Abdurrahman Tan (43), akıma kapılarak ağır yaralanmıştı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Abdurrahman Tan, önce Çelikhan İlçe Devlet Hastanesi'ne ardından da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yaklaşık 1 aydır tedavi gören Abdurrahman Tan, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dört çocuk babası olan Abdurrahman Tan'ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı