Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı; o anlar kamerada GAZİANTEP'te, tamir için çıktığı direkte elektrik akımına kapılarak yaralanan işçi Gökhan Şimşek (34) tedaviye alındı.

GAZİANTEP'te, tamir için çıktığı direkte elektrik akımına kapılarak yaralanan işçi Gökhan Şimşek (34) tedaviye alındı. İşçinin akıma kapıldığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, öğleden sonra 8 Şubat Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik dağıtım şirketi çalışanı Gökhan Şimşek, tamir için çıktığı direkte akıma kapıldı. Uzun süre direkte asılı kalan ve daha sonra elektriklerin kesilmesiyle birlikte arkadaşları tarafından indirilen işçi, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

AKIMA KAPILMA ANI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİİşçinin elektrik akımına kapıldığı o anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Gökhan Şimşek'in akıma kapıldığı an ve arkadaşları tarafından kurtarılması yer aldı. Olay anını gören vatandaşlar ise patlama sesi geldiği an işçiyi fark ettiklerini ve sağlık ekiplerinden yardım istediklerini ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA