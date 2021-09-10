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Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan işçi yaralandı.

Elektrik akımına kapılan İşçi yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan işçi yaralandı.

Olay İnegöl'ün kırsal Alibeyköy Mahallesinde bulunan inşaatta meydana geldi. Tarkan Güzel (36), çalıştığı esnada temas ettiği kablo daki elektrik akımına kapıldı. Yere düşen işçi yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı

Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı

Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı

Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı
İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Son Dakika Haberleri
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