Elektrik akımına kapılan işçi öldü
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Elektrik akımına kapılan işçi öldü

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, elektrik ustası Uğur Çınaroğlu (22), çalıştığı mermer fabrikasında akıma kapılarak, yaşamını yitirdi.

25.02.2020 16:56 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:56
Elektrik akımına kapılan işçi öldü

DENİZLİ'nin ilçesinde, elektrik ustası Uğur Çınaroğlu (22), çalıştığı mermer fabrikasında akıma kapılarak, yaşamını yitirdi.

Kocabaş Mahallesi Kocatepe Sokak'ta bulunan bir mermer fabrikasında, sabah saatlerinde yaşanan olayda, elektrik ustası Çınaroğlu, mermer taşımada kullanılan ve arıza yaptığı belirtilen sabit vinci tamir etmeye başladı. Ancak vincin üzerinden geçen gerilim hattına temas edip, akıma kapıldı. Çınaroğlu, gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

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