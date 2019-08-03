Elektrik akımına kapılan işçi öldü

Elektrik akımına kapılan işçi öldü

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, tarafoya bakım yapan Zafer Çamsarı (28), elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

3.08.2019 22:06
Elektrik akımına kapılan işçi öldü
OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, tarafoya bakım yapan Zafer Çamsarı (28), elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Kadirli ilçesine bağlı Erdoğdu köyünde meydana geldi. İddiaya göre, taşeron bir firmada çalışan Zafer Çamsarı, köyün trafo bakımını yapmak için çalışmaya başladı. Çamsarı, bir süre sonra çalışırken akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çamsarı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Gencin cansız bedeni Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Zafer Çamsarı'nın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. 


Kaynak: DHA
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