DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta iş yerinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Yeni Sanayi inşaat alanında meydana geldi. Bölgedeki inşaatta su tesisat işi yapan Eyüp Aslan (36) elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, tesisatçı Aslan'ı ilk müdahaleyi yaptıktan sonra özel bir hastaneye kaldırdı. Eyüp Aslan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Aslan'ın bekar olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

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