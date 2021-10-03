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Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan İşçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Malta Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir evi boyayan 32 yaşındaki Orhan Hançer, elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, işçiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan işçi kurtarılamadı. Hançer'in cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

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Haber: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti - Haberler
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