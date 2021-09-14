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Son dakika haber: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta çalıştığı inşaatın çatısında elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta çalıştığı inşaatın çatısında elektrik akımına kapılan İşçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Terziler Sitesi bir işyerinin çatısında meydana geldi. İnşaatın çatısında çalışan Mustafa Gök (47), inşaat demirini kestikten sonra, demiri havaya kaldırdığı esnada üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas etmesiyle enerji akımına kapıldı. Ağır yaralanan ve ihbar üzerine çağırılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Gök, kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

(İHA)

Son dakika haber: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Son dakika haber: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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