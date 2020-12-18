Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
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Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

18.12.2020 11:39 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:44

Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta bir evin çatı profili yapımında çalışan işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir evin çatı profili yapımında çalışan işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, Onikişubat ilçesi Kazma Bağları-Karasevmez mevkiinde meydana geldi. Profil çatı işini yapan demir doğrama ustası Ali Denizdurduran (40), elindeki demirin evin üst kısmından geçen yüksek gerilim hattına temas ettirmesi sonucu akıma kapılarak yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, akıma kapılan işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken hayatını kaybeden işçinin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Olay yerindeki incelemenin ardından Denizdurduran'ın cansız bedeni otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY

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