Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde elektrik hatlarının değişimi sırasında akıma kapılan bir işçi hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde elektrik hatlarının değişimi sırasında akıma kapılan bir işçi hayatını kaybetti.

Olay gece saatlerinde Müftü Mahallesi İbrahim Efe Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İbrahim Efe Caddesi üzerinde aydınlatma direği takmaya çalışan Namık Canbaz (32), M.A. (34) ve M.K. (35) direğin eski enerji hattındaki tellere değmesi sonucu akıma kapıldı. Olayda Namık Canbaz ağır yaralı olarak kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken diğer iki işçi ise yaralandı. Hayatını kaybeden 32 yaşındaki Namık Canbaz bu gün Kandilli Beldesi'nde toprağa verilecek.

Yaşanan olayla ilgili olarak savcılık soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA