Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
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Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

İzmir'de enerji hattında meydana gelen arızayı gidermek için direğe tırmanan işçi elektrik akımına kapılarak olay yerinde hayatını kaybetti.

24.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:24
Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

'in ilçesinde, enerji hattında meydana gelen arızayı gidermek için direğe tırmanan işçi Osman Pala (56), akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İZSU Bakım Onarım Dairesi Dikili Teknik ve Uygulama birimi çalışanı Osman Pala, enerji hattında çıkan arızayı gidermek için gece saatlerinde direğe çıktı. Pala, çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı incelemede Pala'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcının incelemesinin ardından Pala'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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