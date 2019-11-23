Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
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Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

23.11.2019 22:20 | Son Güncelleme: 23.11.2019 22:25
Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

'nın ilçesinde elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Zırlankaya Mahallesi'nde elektrik hattı yenileme çalışmalarında hat çekimi işiyle uğraşan Ümit Sungur (26) çıktığı direkte elektrik kablosu çekerken akıma kapıldı. Mesai arkadaşları durumu hemen 112 sağlık ekiplerine verdi. Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Sungur burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sungur'un cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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