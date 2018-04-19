Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te elektrik kablosu çekerken akıma kapılıp 9 metre yükseklikten düşen işçi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesi Burç Esentepe Mahallesi Ravanda yolundaki elektrik direğine kablo çekmeye çalışan elektrik ustası Mehmet Şekeroğlu (49), akıma kapıldı.



Çarpılmanın etkisiyle 9 metre yükseklikten aşağı düşen Şekeroğlu, ağır yaralandı.



112 Acil Servis ekiplerince Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Şekeroğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şekeroğlu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.