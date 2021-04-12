Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı Elindeki demir çubuğun elektrik tellerine temas etmesiyle akıma kapıldı Adıyaman'da, bir ikametin damına çıkardığı demir çubuğun elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan işçi ağır yaralandı.

Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

Elindeki demir çubuğun elektrik tellerine temas etmesiyle akıma kapıldı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, bir ikametin damına çıkardığı demir çubuğun elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Karapınar mahallesi Sümer Park yakınlarında bulunan 2 katlı bir ikametin damında çalışan Fatih Oral isimli inşaat işçisi, halat ile yukarıya çekmiş olduğu demir çubuklar ikamet kenarından geçen elektrik tellerine temas etti. Burada akıma kapılan Fatih Oral'i fark eden beraber çalıştığı iş arkadaşları yardımına koştu. Ağır yaralanan Fatih Oral, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Oral'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yaşam savaşı verdiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR