Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - Haberler | 3. Sayfa

Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı Elindeki demir çubuğun elektrik tellerine temas etmesiyle akıma kapıldı Adıyaman'da, bir ikametin damına çıkardığı demir çubuğun elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan işçi ağır yaralandı.

Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

Elindeki demir çubuğun elektrik tellerine temas etmesiyle akıma kapıldı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, bir ikametin damına çıkardığı demir çubuğun elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Karapınar mahallesi Sümer Park yakınlarında bulunan 2 katlı bir ikametin damında çalışan Fatih Oral isimli inşaat işçisi, halat ile yukarıya çekmiş olduğu demir çubuklar ikamet kenarından geçen elektrik tellerine temas etti. Burada akıma kapılan Fatih Oral'i fark eden beraber çalıştığı iş arkadaşları yardımına koştu. Ağır yaralanan Fatih Oral, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Oral'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yaşam savaşı verdiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı
Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı
Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı
Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı
Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı
Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Türker Ertürk Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Burcu Biricik Canan Ergüder İbrahim Tatlıses Muharrem Erdemir
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Ersun Yanal Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 13:05:31. #1.15#
title